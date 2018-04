Stalker e petomane: guardia del Mudec ​rischia il processo

Grossi guai per una guardia del Mudec, il Museo delle culture in zona Navigli, accusato da due colleghe di averle molestate con frasi a sdondo sessuale e addirittura con "rumori tratti dal proprio corpo".

La vicenda

Una storia unica nel suo genere: la Procura ha chiuso le indagini e per la prima volta al mondo si potrebbe avere un processo contro un stalker sospettato di " petomania ". Un episodio che fa sorridere ma che nasce da un vero e proprio reato di molestie.