Dopo il lunedì nero di Wall Street ​crollano anche le Borse asiatiche

Dopo il lunedì nero di Wall Street, che ieri ha segnato la peggiore seduta dall'agosto 2011, adesso tocca ai mercati asiatici. I timori di un surriscaldamento dell'economia che potrebbe portare a nuovi innalzamenti dei tassi di interesse negli Stati Uniti da parte della Federal Reserve e a una ripresa dell'inflazione hanno allarmato gli investitori che continuano a vendere sulle piazze dell'estremo oriente. "Ci stiamo preparando a un viaggio difficile - ha commentato Naeem Aslam di Think Markets - ho la forte sensazione che quest'ondata di vendite si intensificherà perché gli 'orsi stanno sentendo l'odore del sangue sulla strada'" .

Mai il Dow Jones Industrial Average era arrivato a livello intraday a perdere quasi 1.600 punti. Alla fine, ieri sera, ne ha persi oltre 1.100 (un record) portando in negativo il bilancio da inizio anno (-1,5%) che era stato "gonfiato" da una serie quasi ininterrotta di record. Anche l'S&P 500 ha mandato in fumo il rally del 2018 arrivando a cedere da inizio gennaio lo 0,9%. Il Nasdaq Composite ha, invece, mantenuto in positivo la performance del 2018 (+0,9%). A far crollare i listini non è stata alcuna nuova notizia in particolare. I mercati si stanno interrogando piuttosto se, di fronte a un miglioramento dell'economia e a una ripresa dell'inflazione, la Fed sarà costretta ad alzare i tassi di interesse più rapidamente del previsto. Una tempesta che adesso rischia di riflettersi su tutte le piazze finanziarie del mondo.