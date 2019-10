Manovra, cedolare secca dal 10 al 12%, Gualtieri: "È una riduzione"

" Abbiamo approvato tutto all'unanimità, rispettando le scadenze, e siamo riusciti a trovare una sintesi che dà alla manovra un profilo molto chiaro a sostegno della crescita ". Lo ha affermato il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri poche ore dopo il via libera alla manovra.

Ma le opposizioni non ci stanno e promettono battaglia. Silvio Berlusconi aveva già annunciato: " La politica economica del governo, come emerge dalla Nota economica del Def, desta grande preoccupazione. Colpirà negativamente famiglie e imprese, porterà l'Italia nuovamente nella spirale della recessione. Anche per questa ragione FI aderirà alla manifestazione contro le politiche del governo convocata per il 19 ottobre prossimo in piazza San Giovanni a Roma ". E alle proteste dell'opposizone si aggiungono anche le critiche degli italiani che, secondo il sondaggio condotto da Ixè per Cartabianca su Raitre, per la metà dei casi non vedono di buon occhio la manovra.