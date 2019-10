Filippo Penati è morto

Filippo Penati, ex sindaco di Sesto San Giovanni ed ex presidente della Provincia di Milano, è morto mercoledì mattina. Aveva 66 anni ed era malato da tempo.

Aveva iniziato la sua carriera politica negli '80 tra le fila del Partito comunista italiano nella sua città natale, Sesto San Giovanni, nota come la 'Stalingrado d'Italia' che è stata espugnata dal centrodestra solo con le ultime elezioni amministrative. Prima di entrare in politica era stato insegnante e assicuratore. Dal 1985 al 1993 è stato assessore sia al Bilancio sia all'urbanistica e, poi, dal '94 ha ricoperto la carica di sindaco. Nel '98 viene rieletto al primo turno col 56%, e l'anno successivo tenta di fare il grande salto come europarlamentare dei DS, ma risulta terzo dei non eletti. Nel 2004 si candida a presidente della provincia di Milano contro l'uscente Ombretta Colli del centrodestra che batte al secondo turno con il 54% dei consensi. Cinque anni dopo è lui ad essere sconfitto al ballottaggio dal forzista Guido Podestà. Dal 2006 al 2009 è membro del consiglio di amministrazione del Teatro alla Scala e del comitato che si occupa della candidatura di Milano per l'Expo 2015. Nel 2009 è coordinatore nazionale della mozione che supporta la candidatura di Pier Luigi Bersani alla primarie del Pd contro l'allora segretario ad interim Dario Franceschini. Una volta ottenuta la vittoria, Penati diventa capo della segreteria di Bersani, incarico che lascerà nel novembre 2010, anno in cui si candida a presidente della Regione Lombardia. Stavolta è battuto dall'uscente Roberto Formigoni che viene rieletto per la quarta volta.

Penati travolto dall'inchiesta sul 'Sistema Sesto'