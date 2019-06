Milano, sgomberato lo stabile del Comune occupato dagli immigrati

È stato sgomberato lo stabile del Comune di Milano occupato dagli immigrati. Si tratta dell'ex mercato del pesce di via Sammartini, in zona Stazione Centrale, dove eravamo stati ad aprile, denunciando una situazione di degrado assoluto.

Di proprietà di Palazzo Marino e dunque di tutti i meneghini, quella palazzina fatiscente – e a rischio crollo – era stata assaltata e occupata illegalmente da un manipolo di stranieri, perlopiù migranti nordafricani. Che hanno trasformato quel pericolante edificio nel loro rifugio, nonostante la polizia avesse messo più volte i sigilli all'ingresso, con una grossa catena. Ma gli abusivi, come abbiamo documentato, entravano e uscivano dalla struttura scavalcando l'alta cancellata in ferro. Fortunatamente, ora, le forze dell'ordine hanno liberato l'ex mercato del pesce, che si era trasformato in una discarica a cielo aperto, piena di topi, spazzatura di ogni genere, escrementi ed esseri umani in condizioni igienico-sanitarie critiche.

A dare notizia dell'intervento realizzato dai carabinieri della Stazione di Greco (che hanno identificato gli extracomunitari, portandoli in caserma per le procedure di rito), è stato Samuele Piscina (Lega), presidente del Municipio 2 di Milano, che ha dichiarato: "Tra le lamentele degli irregolari che chiedevano più accoglienza al Comune, il sottoscritto è stato anche minacciato da uno di essi con tanto di promessa di venirmi a trovare in casa. È questa l’accoglienza di Sala e Majorino? Permettere arrivi senza controllo e farli soggiornare in stabili a rischio crollo? Sono queste le risorse per il nostro paese tanto acclamate dalla sinistra?" .