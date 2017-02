Usa, un giudice sfida Trump: stop al bando degli immigrati

Un giudice federale degli Stati Uniti contro Donald Trump. James Robart ha sospeso temporaneamente l'ordine esecutivo del presidente che blocca l'ingresso nel Paese agli immigrati musulmani provenienti da sette Paesi a rischio jihad. La Casa Bianca ha reagito con durezza alla decisione del magistrato definendola "scandalosa" , un aggettivo che poi però ha ritirato da una versione corretta del comunicato. Ma ha anche annunciato che gli avvocati presenteranno "il prima possibile" un ricorso alla sentenza con l'obiettivo di ripristinare il veto che, a suo giudizio, è "legittimo e appropriato" .

Il giudice federale di Seattle, James Robart, nominato dall'ex presidente repubblicano George W. Bush, ha accolto la richiesta del procuratore dello Stato di Washington, Bob Ferguson, di bloccare l'ordine su base nazionale, sostenendo che, altrimenti, potrebbe provocare "un danno irreparabile" . Si tratta, in realtà, di una sospensione temporanea che avrò vigore finché Robart non prenderà una decisione definitiva sulla legalità dell'ordine presidenziale o finché una istanza giudiziaria superiore a cui si rivolga il governo, come il tribunale d'Appello o la Corte Suprema come ultima istanza, non decida di levarla. "Oggi ha vinto la Costituzione" , ha commentato Ferguson, di nomina democratica, il primo procuratore generale a sfidare il bando, contro il quale si erano da subito schierati nei giorni scorsi i colleghi di quindici altri Stati, definendolo "incostituzionale". "Nessuno - ha continuato - è al di sopra della legge, neanche il presidente" . "Questa - ha fatto eco su twitter il governatore dello stato di Washington, Jay Inslee - è una vittoria enorme per noi. Dovremmo sentirci rincuorati da questa vittoria e più convinti che mai che stiamo combattendo dal lato giusto della storia" .