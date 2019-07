Agguato grillino al Sicurezza bis: libero ingresso alle navi Ong

Mentre la nave "Alex" di Mediterranea naviga verso Nord e chiede il porto di sbarco a Lampedusa per i 54 migranti a bordo, dai corridoi del Parlamento spunta un "agguato" grillino al decreto sicurezza bis. Quello firmato da Salvini per bloccare le navi umanitarie nel Mediterraneo.

Secondo quanto rivela l'Adnkronos, tra gli emendamenti al dl Sicurezza bis (non ancora depositati) ce ne sarà uno dei grillini Yana Ehm e Simona Suriano. Cosa dovrebbe prevedere? In sostanza le navi "coinvolte in operazioni Sar" per i migranti devono essere lasciate libere di entrare nel mare territoriale italiano. " L'obiettivo è non rendere l'Italia responsabile di violazioni del diritto internazionale ", dichiara Suriano. A finire nel mirino è la parte del dl Sicurezza Bis con cui il Viminale può " limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale " per alcuni casi specifici, tra cui " motivi di ordine e sicurezza pubblica ". Il primo emendamento sostituisce le parole "per motivi di ordine e sicurezza pubblica" con "per motivi di comprovate e palesi minacce all'ordine e sicurezza pubblica". Con questo intervento le deputate 5 Stelle intendono " rendere meno generico l'intervento normativo in modo da distinguere i possibili piani di intervento e razionalizzare la distribuzione di poteri tra i vari ministeri competenti ".

Non solo. I due grillini vogliono escludere dall'applicazione dell'articolo 1 del dl Sicurezza bis anche le "navi coinvolte in operazioni Sar" e non solo "il naviglio militare e le navi in servizio governativo non commerciale" (come previsto adesso). " Le convenzioni internazionali - spiega all'Adnkronos Suriano - prevedono che le operazioni di salvataggio comincino da quando si salva il naufrago a quando quest'ultimo approda in un porto sicuro. Finché non approda, non finisce l'operazione Sar. Non ammetterlo sarebbe una violazione del diritto del mare ".