Anpi e Pd in coro: "Ora chiudiamo i partiti fascisti"

CasaPound e ForzaNuova sono stati praticamente azzerati sui social, visto che nella giornata di ieri sia Facebook che Instagram (entrambi di proprietà di Mark Zuckerberg) hanno cancellato decine e decine di pagine e di profili dei due partiti di estrema destra. Qualche click e i movimenti fondati da Gianluca Iannone e Roberto Fiore – puff! – spariti dal radar dei social network. E i diretti interessati hanno tuonato per la messa al bando subita. Ma Menlo Park non ne ha volute sentire di ragioni e ha così motivato l’azione: "Le persone e le organizzazioni che diffondono odio o attaccano gli altri sulla base di chi sono non trovano posto su Facebook e Instagram. Candidati e partiti politici, così come tutti gli individui e le organizzazioni devono rispettare queste regole, indipendentemente dalla loro ideologia" . Ecco, oggi l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia plaude all'iniziativa del colosso, ma alza l'asticella, chiedendo che vengano chiusi i partiti fascisti. Carla Nespolo, presidente dell'Anpi, a Repubblica, dice: "Ribadisco, si sciolgano le organizzazioni fasciste" . Perché? Perché – dice – "calpestano le Costituzione" .

E ancora: "Mi appello al governo e alla magistratura: basta tentennamenti, stop ai partiti e ai gruppi neofascisti. Applichiamo fino in fondo la Carta" .

Nella giornata di ieri, nelle ore susseguenti al ban operato da Facebook, anche Nicola Zingaretti ha preso posizione, dicendosi soddisfatto della cancellazione di CasaPound e Forza Nuova dai social, etichettandola come "scelta giusta e coraggiosa" . Il segretario del Pd, dunque, ha aggiunto: "Dobbiamo mettere fine alla stagione dell'odio, perché ci sono persone che se vincessero le elezion negherebbero ad altre persone il diritto di esistere" .