Cadono le roccaforti rosse: Ferrara e Forlì al centrodestra

Urne chiuse alle 23, arrivano gli ultimi verdetti per i ballottaggi delle elezioni Comunali per il rinnovo di 136 sindaci. Quindici i capoluoghi di provincia: Potenza, Avellino, Ferrara, Forlì, Reggio nell'Emilia, Cremona, Ascoli Piceno, Campobasso, Biella, Verbania, Vercelli, Foggia, Livorno, Prato, Rovigo.

Con i 5 Stelle fuori dai giochi al primo turno - tranne che a Campobasso -, la sfida è tutta tra centrodestra e centrosinistra.

I primi dati arrivano da Prato dove il candidato del centrosinistra Matteo Biffoni è in vantaggio con il 57,94% sullo sfidante Daniele Spada (centrodestra), che si ferma al momento al 42,06%. Praticamente certa la vittoria del centrosinistra anche a Reggio Emilia dove Luca Vecchi è al 64,06% contro il 35,94% di Roberto Salati. La sinistra si riprende anche Livorno dopo i 5 anni di amministrazione 5S con Filippo Nogarin: Luca Salvetti è al 63,22% contro il 36,78% di Andrea Romiti del centrodestra.

È testa a testa a Biella, dove Claudio Corradino (centrodestra) è in leggero vantaggio su Donato Gentile, e a Rovigo dove i due candidati sono praticamente alla pari, con il centrosinistra a soli 0,4 punti di vantaggio.

Dopo la vittoria alle Europee, la Lega conquista anche Ferrara con il suo candidato Alan Fabbri (56,72%), sostenuto da tutto il centrodestra, nettamente in testa.

“Straordinarie vittorie della Lega ai ballottaggi", esulta Matteo Salvini, "Abbiamo eletto sindaci dove governava la sinistra da settant’anni!.

L'affluenza ai seggi si registra in calo: alle 19 aveva votato appena il 37,40% degli aventi diritto, in forte calo rispetto al primo turno (54,62%). Alle 12 i votanti erano il 17,49% contro il 21,21% del 26 maggio scorso (quando però si votava anche per le Europee). E i dati provvisori dell'affluenza finale parlano di un calo di poco meno di 16 punti percentuali rispetto al primo turno.