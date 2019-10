Berlusconi: "Domani in piazza l'Italia che lavora contro l'Italia comunista"

Come "titolo" per la manifestazione, che si terrà domani a Roma, Silvio Berlusconi vede bene "l'Italia vera, concreta, che lavora, contro l'Italia ancora ideologica legata al comunismo" . In piazza il centrodestra scenderà proprio per dire "no" al governo delle tasse e delle manette e per chiedere che si torni quanto prima a votare per ridare al Paese la stabilità politica di cui ha bisogno per affrontare le sfide del futuro e tornare a crescere economicamente.

Ieri sera, durante una conferenza stampa a tre con gli alleati Matteo Salvini e Giorgia Meloni, Berlusconi ha confermato la presenza per domani, in piazza San Giovanni, alla manifestazione organizzata dalla Lega contro il Conte bis e ha assicurato che prenderà anche la parola dal palco. "All'inizio - ha spiegato - pensavo che non sarei andato e di fare una opposizione responsabile a questo governo in Parlamento, ma poi ho letto del carcere per gli evasori e delle nuove tasse e ho deciso: andrò in piazza San Giovanni contro questo governo" . Oggi, sempre da Perugia, durante una visita a Eurochocolate, il Cavaliere ha assicurato di non essere affatto interessato dalla polemica sui fischi in piazza. "Vado in piazza per dire agli italiani 'Attenzione qui mettono a rischio le vostre libertà'" , ha rimarcato. "Quelli della Lega potranno avere reazioni tipo fischio non importa niente - ha, poi, continuato - io sono sicuro di quello che penso io, di quello che decido io e faccio sempre quello che a me pare giusto" .

Per quanto riguarda gli equilibri all'interno del centrodestra, Berlusconi ha ricordato che, "come in tutte le coalizioni dovrebbe essere" , anche nei rapporti tra Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia è stato sempre detto che il leader è chi guida il partito con un voto in più. "Quindi - ha sottolineato - è logico che, se Salvini è oltre il 30%, sia lui il leader del centrodestra" . Detto questo, però, il Cavaliere ci ha tenuto a sttolineare che Forza Italia non è la Lega. "A differenza della Lega - ha puntualizzato - siamo i continuatori della tradizione occidentale, cristiana, liberale, democratica, garantista, dell'Occidente" . E a chi gli chiedeva del sorpasso di Fratelli d'Italia su Forza Italia negli ultimi sondaggi, si è limitato a liquidarlo con una battuta: "Si vede che è più brava di me..." .