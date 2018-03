La Boldrini zittisce (ancora) Grasso: "Larghe intese? Non se ne parla"

È ancora rottura tra i leader di Liberi e Uguali. In una intervista al Corriere della Sera, Laura Boldrini ha ribadito di non essere d'accordo a mettere insieme partiti con idee e programmi diversi, qualora dalle elezioni non emergesse una maggioranza chiara e autosufficiente. "Di governi di larghe intese non se ne parla - ha detto seccata - è più dignitoso stare all'opposizione" . L'esatto contrario di quanto pensa Pietro Grasso che proprio ieri sera, a Porta a Porta, ha aperto alla possibilità di una Große Koalition anche in Italia.

Non è la prima volta che Grasso e la Boldrini litigano. Lo fanno sempre a distanza. Ma è abbastanza per dire che il collante tra i due tiene fino a un certo punto. Già quando si trattava di decidere sulle alleanze da tessere alle elezioni regionali, i due presidenti se ne erano usciti con posizioni diametralmente opposto. Uno più accomodante, l'altra più intransigente. Lo stesso fanno ora davanti alla possibilità di un governo di scopo con Matteo Renzi e Silvio Berlusconi. Eventialità ventilata ieri sera nello studio di Porta a Porta e ad oggi piuttosto lontana. Eppure Grasso non si è fatto problemi a dire che, se ci dovesse essere questo scopo e se il presidente della Repubblica Sergio Mattarella glielo chiedesse, lui sarebbe "assolutamente disponibile" .