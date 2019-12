Il centrodestra: "Il governo si sta liquefacendo: propone una manovra di tasse"

È un centrodestra sempre più unito quello che si oppone con forza al governo giallorosso e alla manovra appena abbozzata. I tre leader, Silvio Berlusconi, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, si sono riuniti oggi ad Arcore per confrontarsi sull'esecutivo e sulle prossime mosse da fare, a partire dalla sfida alle regionali. " Lega, Forza Italia e Fratelli d’Italia stanno facendo in Parlamento un'opposizione dura e le elezioni regionali del 2020 confermeranno che le sinistre e il Movimento Cinquestelle non godono più della fiducia degli italiani ", si legge in una nota rilasciata dai tre leader al termine del vertice.

La coalizione di centrodestra si dice sempre più preoccupata " p er il liquefarsi della maggioranza di governo, che però propone una manovra disastrosa a base di tasse e manette ". E proprio in questi minuti è stata trovata l'intesa all'interno della maggioranza. Dopo gli scontri tra il partito di Matteo Renzi, Italia Viva, e il Pd, si è giunti ad un accordo. Ma dal centrodestra ribadiscono con forza la loro idea: " È una manovra disastrosa a base di tasse e manette ". Subito è arrivata la risposta del lader del Movimento, Luigi Di Maio: " Salvini, Berlusconi e Meloni non perdono occasione per tacere. Parlano di una manovra piena di tasse quando se non fosse stato per questo governo oggi gli italiani starebbero pagando 600 euro in più di Iva. Le bugie che raccontano tutti i giorni agli italiani ormai sono innumerevoli. Sono buoni per le televendite, non per governare ".

Ma i tre del centrodestra non hanno perso l'occasione per ricordare a Pd e 5S che sono loro la coalizione più importante nel Paese. " Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia rappresentano la coalizione di centro-destra che è largamente in testa in tutti i sondaggi e governa la maggioranza delle Regioni, sentono il dovere di difendere gli interessi degli italiani e vogliono riportare alla guida del Paese il buon governo ", continua la nota.