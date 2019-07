Il colpo di spugna del gip su Carola rafforza gli ultrà dell'immigrazione

È la resa alla pirateria, alle ong che favoriscono l'immigrazione clandestina, ai comandanti disobbedienti che calpestano le nostre leggi. Il gip Alessandra Vella ha rimesso in libertà Carola Rackete, la comandante della Sea Watch 3 che ha forzato il blocco dei porti italiani per far sbarcare a Lampedusa 40 migranti recuperati al largo della Libia. Un colpo di spugna che rafforza i talebani dell'immigrazione e gli ultrà dell'accoglienza perché, oltre a non convalidare l'arresto, il magistrato ha anche escluso il reato di resistenza e violenza a nave da guerra, ritenendo che la scelta della capitana sia giustificata dall'avere agito "all'adempimento di un dovere" , quello di salvare vite umane in mare. E, mentre Matteo Salvini accusa la giudice di agire per interessi politici, i fan delle ong scendono in piazza a festeggiare.

L'intero caso Sea Watch è un precedente pericolosissimo che di fatto arma tutte le altre ong che in queste ore stanno tornando a solcare il Mar Mediterraneo. Dopo un anno di lotta all'immigrazione clandestina, segnata dagli ottimi risultati incassati con la chiusura dei porti italiani, il blitz della Rackete e il buonismo delle toghe sono il lasciapassare per nuove incursioni contro l'Italia. Tanto che la stessa ong tedesca ha fatto sapere che, pur avendo la Sea Watch 3 sotto sequestro nel porto di Licata, è pronta a mettere in mare un'altra imbarcazioni. E non sono gli unici. Nei giorni scorsi la "Alan Kurdi" della tedesca Sea Eye e la "Open Arms" dalla spagnola Proactiva Open Arms hanno ripreso a pattugliare le acque davanti alla Libia e hanno già effettuato la prima operazione di recupero. A queste si è aggiunta, ieri, anche Mediterranea Saving Humans che, non potendo usare la Mare Jonio, ha deciso rimesso in mare la propria barca di appoggio, la "Alex". La decisione del gip Vella è per tutti questi talebani dell'accoglienza un via libera a calpestare le nostre leggi, un invito a venire in Italia con la certezza che, per quanto Salvini chiuda i porti o stringa le corde, troveranno sempre un magistrato pronto a perdonar loro qualsiasi tipo di reato.