Conte riferisce sul Mes, in Aula è bagarre FdI-M5s: "Pagliacci, venduti"

"Pagliacci, vi siete venduti anche l'anima" . Sono scintille a Montecitorio tra i deputati di Fratelli d'Italia e quelli del Movimento 5 Stelle. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha riferito alla Camera dei deputati sul controverso Mes-Meccanismo di stabilità europea, osteggiato a gran voce dalle opposizioni.

Il premier del governo giallorosso è intervenuto nell'emiciclo per parlare appunto della riforma del Fondo Salva-Stati, facendo peraltro un appello all'unità europea e incensando l'Ue, dicendo che questa Europa è come una grande famiglia e non è questo il momento di dividersi. Il sedicente avvocato del popolo vuole (r)assicurare: "L'Italia non ha nulla da temere. Il nostro debito pubblico è pienamente sostenibile e lo dimostrano le valutazioni delle principali istituzioni internazionali, inclusa la Commissione europea e i mercati". Infine, l'affondo: "Chi vuole uscire dall’euro lo dico adesso e lo dica chiaramente".

Ecco, prima che il presidente del Consiglio prendesse parole in Aula – peraltro mezza deserta – è scoppiata la bagarre tra i parlamentari pentastellati e quelli di FdI.

Il deputato grillino Filippo Scerra ha attaccato frontalmente la leader Giorgia Meloni, rimproverandole mancanza di coerenza e conoscenza sui trattati dell'Unione Europea. È qui che l'onorevole di FdI Federico Mollicone si rivolge duramente ai banchi occupati dai 5 stelle gridando al loro indirizzo: "Siete dei pagliacci, e vi siete venduti pure l'anima" . Il deputato ha anche mimato il naso di un clown, prima di abbandonare in polemica l'Aula di Montecitorio, venendo redarguito dal presidente della Camera, il 5s Roberto Fico.