Tensioni nella maggioranza. E Conte: "Serve una verifica di governo"

"Ritengo che ogni cosa abbia il suo tempo" . Dopo settimane di violente risse tra alleati, il premier Giuseppe Conte acconsente all'idea lanciata dal piddì Goffredo Bettini di fare una verifica al governo. "Ora l'esecutivo è concentrato sull'approvazione della legge di bilancio" , ha promesso parlando con i giornalisti. "Un attimo dopo io mi farò portatore di questa iniziativa" . La morsa in cui è finito il presidente del Consiglio, già fiaccato dalle polemiche sulla trattativa segreta per riformare il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), si è fatta via via più asfissiante con l'avanzare del dibattito sulla manovra economica. Il Movimento 5 Stelle, il Partito democratico e Italia Viva si sono scannati senza esclusione di colpi e senza guardare in faccia nessuno. A dividerli non è soltanto la legge di Bilancio. I tre azionisti della maggioranza sono divisi su tutto e difficilmente la stesura di un cronoprogramma, come ipotizzato dall'avvocato del popolo, riscirà a cavarli fuori da questa impasse.

La necessità di arrivare a una verifica di governo è stata esplicitata questa mattina durante la trasmissione radiofonica Mattino 24 in onda sulle frequenze di Radio 24. "O si approva o non si approva, non possiamo stare sospesi ogni giorno a Di Maio e Renzi" , ha sentenziato Bettini in quello che suona come un vero e proprio ultimatum. Da Conte si aspetta che a gennaio, subito dopo l'approvazione della manovra economica, si presenti "con una sua agenda" tenendo "conto anche delle cose successe" . La richiesta è ampiamente condivisa dal segretario dem, Nicola Zingaretti, che a sua volta ha chiesto su Facebook che si lavori quanto prima a una nuova Agenda 2020 "per riaccendere i motori dell'economia, per creare lavoro, per sostenere la rivoluzione verde, per rilanciare gli investimenti, per semplificare lo Stato, per sostenere la rivoluzione digitale, per le infrastrutture utili, per investire su scuola, università e sapere" . Insomma, rimettere tutto in discussione. "Alleanza vuol dire condivisione e avere a cuore gli interessi dell'Italia" . Fin qui, invece, gli alleati si sono comportati da antagonisti.