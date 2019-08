De Mita contro Salvini: "È arrogante, gli consiglio di ritirarsi"

Alla veneranda età di 91 anni, Ciriaco De Mita sbarca su Facebook. E, in una diretta registrata dalla figlia Antonia, interviene a 360 gradi sull'attualità politica. Senza risparmiare critiche a Matteo Salvini.

Per lo storico esponente democristiano, Salvini dovrebbe fare un passo indietro. Non dal governo, ma dalla politica. " Si deve ritirare. La politica è pensiero, non arroganza, promesse e volgarità. Ha passato un anno e mezzo ad andare in giro invece di stare al ministero. Per fare promesse, minacciare, cantare e farsi 'flash' " (forse voleva dire selfie). Secondo De Mita, il capo del Viminale avrebbe " perso tempo per questo tipo di solidarietà, soprattutto le donne. Credo che sia questo il grande lavoro di Salvini ".

De Mita: "Governo Pd-M5S? Si può fare"

L'ex segretario nazionale della Dc e presidente del Consiglio, al suo secondo mandato da sindaco di Nusco (è stato rieletto quest'anno), interviene anche sulla trattativa in corso tra Pd e Movimento 5 Stelle. Due partiti che "partono dalla consapevolezza dei problemi e delle difficoltà" del Paese. Ma con alcuni distinguo.

Secondo De Mita, infatti, se " i 5 Stelle hanno capito in quest'anno di governo che i deisderi non bastano per risolvere le questioni, il Pd invece accumulava desideri sfuggendo però alle domande reali del Paese ". L'accordo è possibile " se i due partiti recuperano intelligenza e umiltà ". Se succede, insiste De Mita, "possono fare il bene" dell'Italia.

Quindi l'elogio al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, definito " un personaggio d'altro tempi con grande senso di responsabilità ". Tuttavia, nota De Mita, " avrei dato più tempo per la formazione del governo ". Giusto e sacrosanto, per il "grande vecchio" dello scudo crociato, " verificare la volontà delle forze politiche in questione di mettersi insieme e affrontare le difficoltà ".

"Il buon politico è come il medico"

De Mita, ricordato anche per lo scontro in tv con Matteo Renzi poco prima del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016, suggerisce alla politica odierna di " passare all'impopolarità. I grandi uomini politici cominciano sempre da punti che non vengono intercettati e percepiti dall'opinione pubblica. E in quel momento la loro azione rischia di non essere compresa. Ma dopo, quando la strada intrapresa porta i suoi frutti, si hanno due risultati: si è fatto il bene del Paese e si conquista la fiducia dei cittadini".