Ecco chi ha minacciato la Meloni: africano, lavora nell'accoglienza

La minaccia di morte, in un italiano stentato ma comunque caomprensibile, era stata pubblicata in un commento sotto un video di Giorgia Meloni. Era stata la stessa leader di Fratelli d'Italia a rivelarlo, pubblicando lo screenshot sulla sua pagina pubblica. Bene. Dopo neppure 24 ore l'autore delle minacce è già stato identificato dalle forze dell'ordine.

A darne l'annuncio è il ministro dell'Interno, Matteo Salvini. In una nota del Viminale il leghista fa sapere che "l'autore di tali minacce, Mohamed Soluaymen, giovane di origine africana residente in Sicilia e occupato nel sistema dell'accoglienza, è stato identificato, perquisito e l'Autorità giudiziaria dispone di tutti gli elementi necessari per definire la situazione". Già ieri sera, analizzando il profilo social dell'uomo, erano emersi alcuni dettagli sul Soliman: risultava risiedere a Marsala e lavorare a Petrosino (in provincia di Trapani). Ora, però, si sa qualcosa in più. L'uomo, ha fatto sapere infatti Salvini, lavorerebbe nel sistema di accoglienza per i migranti. " Ringrazio l'Arma dei Carabinieri per la tempestività e l'efficacia del suo operato ", ha aggiunto Salvini nella nota, esprimendo "tutta la mia solidarietà" all'onorevole Meloni.