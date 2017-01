Farage replica a Grillo: "Illogico andare con gli eurofanatici"

Nemmeno Nigel Farage riesce a spiegarsi la mossa di Beppe Grillo che ha lanciato sul blog l'idea (a cui manca solo la ratifica degli iscritti) di abbandonare il gruppo Efdd (Europe of Freedom and Direct Democracy) al Parlamento Europeo per confluire in quello dei liberali dell'Alde (Alliance of Liberals and Democrats of Europe).

"In termini politici sarebbe completamente illogico per i 5 stelle unirsi al gruppo più eurofanatico del Parlamento europeo", ha detto l'eurodeputato dell'Ukip e copresidente dell'Efdd, "Non durerà a lungo". Farage spiega di avere contattato Beppe Grillo oggi e di essersi "congratulato con lui per le posizioni sempre più dure su euro e immigrazione". Posizioni che non troverebbero però riscontro all'interno dell'Alde.