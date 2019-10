Fioramonti ci riprova: "Ecotasse su bibite zuccherate e voli"

Dopo le merendine, a entrare nel mirino del ministro dell'Istruzione, Lorenzo Fioramonti, sono le bevande zuccherate come la Coca-Cola. Oltre ai soliti voli aerei. Passata la bufera, con il centro-destra - e Il Giornale - a chiedere le sue dimissioni per alcune vergognose frasi contro esponenti del mondo politico, ora Fioramonti ci riprova. (Ri)lanciando alcune proposte a dir poco discutibili.

Lo fa in un'intervista al Corriere della Sera, dove si accoda all'idea di Luigi Di Maio di tassare le bottiglie di plastica imponendo altri eco-balzelli. Il tutto per finanziare scuola e ricerca, che rischierebbero tagli di 4 miliardi di euro in tre anni. Per impedirlo, Fioramonti si dice pronto a "reperire nuove risorse". In che modo? Il ministro propone un " fisco intelligente attraverso una rimodulazione dell'Iva su consumi dannosi alla salute e all'ambiente ".

E qui casca l'asino, che raglia " una sugar tax e una tassa di scopo sui voli aerei ". Nulla di nuovo sul fronte pentastellato, dato che la sugar tax altro non è che una tassa sulle bevande zuccherate, in linea con l'analogo tributo sulle merendine, già bocciato dalla maggioranza nei giorni precedenti l'approvazione della Nadef. A cui si aggiunge l'immancabile balzello sui biglietti dei voli aerei. Proposte che, lamenta Fioramonti, " sono state messe in ridicolo dall'opposizione nonostante leggi del genere ci siano nei Paesi più avanzati ".