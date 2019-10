Franceschini non molla il M5S: "Restiamo uniti per fermare la destra"

La sonora sconfitta rimediata da Movimento 5 Stelle e Partito democratico ha provocato molteplici reazioni. La più netta è sicuramente quella dei pentastellati, che subito dopo le prime proiezioni hanno annunciato il totale fallimento del laboratorio giallorosso in occasione delle elezioni Regionali in Umbria: " Dalla formazione del primo esecutivo ci è stato subito chiaro che stare al governo con un’altra forza politica - che sia la Lega o che sia il Pd - sacrifica il consenso del Movimento 5 Stelle ". Parole chiare che sanno di riflessioni negative circa una medesima alleanza il 26 gennaio in Emilia-Romagna.

"Avanti insieme"

Ma Dario Franceschini, ministro dem dei Beni culturali, non ci sta e sul proprio profilo Twitter si rivolge a tutti i suoi alleati in campo: " Non mi sembra particolarmente acuta l’idea che poiché anche presentandoci insieme abbiamo perso l’Umbria, è meglio andare divisi alle prossime regionali ". Nella lista delle priorità al primo posto figura sempre l'obiettivo di fermare " l'onda di destra ", che a suo giudizio andrebbe arginata mediante " il buon governo e con l'allargamento e l'apertura delle alleanze, non di certo ridividendoci ".

