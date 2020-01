Gaffe di Toninelli. Sbaglia il nome del candidato M5S alle Regionali in Emilia-Romagna

Ennesima gaffe di Danilo Toninelli. Sabato scorso l'ex ministro si trovava a Guastalla, in provincia Di Reggio Emilia per la campagna elettorale in vista delle Regionali di domenica 26 gennaio. In un video sulla sua pagina Facebook ha sbagliato il nome del candidato del Movimento 5 Stelle, scambiandolo per il portavoce.

Il senatore grillino ha detto queste testuali parole: " Sono veramente felice di essere insieme al nostro candidato presidente Daniele Zanichelli ", che però si chiama Simone Benini. Zanichelli è quello vicino ed è un deputato che tra l'altro si chiama Davide e non Daniele. In realtà si è trattato di un doppio errore ma sul testo del post l'ex ministro ha scritto correttamente la presentazione del video.

Benini è stato scelto con 335 preferenze dopo la consultazione sulla piattaforma Rousseau, che ha visto la partecipazione di tutti gli iscritti residenti in Emilia-Romagna. Il candidato penstastellato ha 49 anni ed è nato a Forlì. È un imprenditore esperto in sistemi informatici. È consigliere comunale nel comune di Forlì ed è stato vice presidente della Commissione Consiliare Programmazione, investimenti, urbanistica, ambiente, attività economiche.

Tornando alle gaffe di Toninelli, a inizio febbraio del 2019 l'allora ministro delle Infrastrutture aveva auspicato che l’autostrada del Brennero tornasse pubblica, dimenticando che l’A22 è già in mano per oltre l’80% a enti pubblici. E infatti all’epoca erano arrivate le critiche sia della parlamentare altoatesina di Forza Italia Michaela Biancofiore, sia di Maurizio Lupi. La questione era invece di dare una concessione interamente pubblica all’Autobrennero.