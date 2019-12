Giancarlo Giorgetti: "Draghi premier? Perché no..."

Giancarlo Giorgetti va all'attacco del governo: " È evidente al mondo intero che il governo in carica è diviso su tutto e di conseguenza incapace di decidere alcunché. Non sa se durerà tre giorni, tre mesi o tre anni. L’unica certezza è l’incertezza ". L'esecutivo giallorosso deve dunque decidere quale sia la priorità per il bene dell'Italia: " Impedire a Salvini di andare a governare o risolvere alcune questioni urgenti e poi votare? ". E ha fatto un esempio per rafforzare la propria posizione: " La più antica democrazia del mondo, il Regno Unito, era in una fase di stallo politico e per uscirne ha fatto decidere il popolo ".

Il leghista guarda con sfiducia la proposta di Matteo Salvini sull'istituzione di un comitato di salvezza nazionale per riscrivere le regole base e per poi tornare al voto: " Non nutro grandi speranze. I palazzi della politica sono sordi a un sentimento diffuso nella società civile. Ma il tempo che i palazzi credono di guadagnare è tempo perso per il Paese ". La negatività nasce da un suo severissimo giudizio nei confronti della maggioranza giallorossa: " Tirano a campare non facendo un c**** nella speranza di logorare Salvini ". Il problema è che però " questo stallo non logora Salvini, ma l’Italia e i suoi responsabili. Come un Andreotti rovesciato: stavolta il potere logora chi l’ha ".

Conte tris

In un'intervista rilasciata a La Stampa, l'ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio del governo gialloverde si è espresso sull'eventuale nascita di un Conte terzo: " Sarebbe difficile spiegarlo agli italiani ". A suo parere " le personalità non mancano, per esempio qualcuno attualmente disoccupato che gode di prestigio, ha fatto bene in Europa e così via. Why not? ". Tradotto: " Perché no ". Ovvero lo stesso slogan mediante cui l'ex ministro dell'Interno aveva dato il via libera per il Quirinale a Mario Draghi: " Il nome l'ha fatto lei... ".