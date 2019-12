Giorgia Meloni canta contro il fondo salva-Stati: "Jingle Mes"

Giorgia Meloni ironizza sul governo e sul fondo salva-Stati, dopo la discussione di oggi alla Camera e al Senato, a cui ha dedicato una canzone natalizia: " 'Jingle Mes, Jingle Mes', oppure 'No Mes No Mes No Mes any way', oppure ancora 'All I Want for Christmas is...no Mes' ". Ospite della trasmissione Un giorno da pecora su Rai Radio1, la deputata di Fratelli d'Italia non ha ceduto però a Bella Ciao: " Non l'ho mai cantata. È una canzone che è stata di parte, usata strumentalmente nell’Italia Repubblicana ". Il conduttore Giorgio Lauro l'ha poi incalzata: " Almeno una nota di Bandiera Rossa? Non è mai stata tentata, neanche da ubriaca in un centro sociale magari, a cantare canzoni come queste ". Dopo aver accennato un pianto di scoramento, è arrivata la risposta: " Mai stata ubriaca, e meno che mai in un centro sociale ".

Lei è diventata ancora più celebre dopo il famosissimo pezzo 'Io sono Giorgia': " Dopo quel 'remix', che è diventato viralissimo, i ragazzini pensano che io sia una sorta di popstar. E i loro genitori, che spesso è palese non mi voterebbero mai, sono costretti a venire da me per chiedermi di fare una foto insieme ai loro figli... ".

Sport e governo

Il presidente di FdI ha anche raccontato le proprie passioni sportive: " In palestra faccio allenamenti intensivi, come il crossfit, pilates a circuito e duathlon. E una volta ho fatto anche yoga ". Nello specifico pratica il " Bikram, quello a 38° gradi. Si tratta di fare esercizi di equilibrio, concentrazione, e mi è piaciuto molto. Ho bisogno di cose che mi rilassano ogni tanto... ".