Il governo Pd-M5S agita le divise: "Torna il partito anti-polizia"

Per capire la "preoccupazione" che aleggia tra chi veste una divisa basta mettere a confronto i due "contratti" di governo. Da una parte quello tra Lega e M5S, dall'altro quello del Conte Bis. Se nel primo al tema "difesa e comparto sicurezza" erano dedicati lunghi paragrafi e proposte, nella bozza presentata sulla piattaforma Rousseau appaiono solo brevi, striminzite righe per "offrire maggiore tutela e valorizzare il personale" in divisa. Un libro dei sogni, e pure di poche pagine. " È facile metterla così - sorride ironico un poliziotto -. È un po' come la 'pace nel mondo' per Miss Italia: non vuol dire nulla ".

In realtà, molti tutori dell'ordine faticano a sorridere in vista del nascituro esecutivo giallo-rosso. Un poliziotto, che chiede l'anonimato per ovvie ragioni, sintetizza così il sentire comune in commissariato: " I sentimenti sono contrastanti, perché ognuno ha le sue idee politiche. Ma in generale molti sono preoccupati che ora torni al potere chi è contro la polizia ". Gli operatori sono rimasti "scottati" dalle " ultime leggi targate Pd " e dalle idee portate avanti dagli eletti grillini. Alcuni esempi su tutti: lo svuotacarceri, che ha reso inutile il duro lavoro di molti agenti; il reato di tortura, che ha messo nel mirino chi difende l'ordine pubblico; le depenalizzazioni; e poi i contratti di categoria e il riordino della carriera, definiti da più parti "vergognosi". " Noi non facciamo politica - spiega Andrea Cecchini, segretario di Italia Celere - ma i fatti e i dati storici ci dicono che M5S e Pd sono i due partiti che hanno fatto più male alla polizia. Non ci fidiamo, perché hanno dimostrato poca affezione nei confronti delle divise ". Se non aperta ostitilità.

Cecchini ha i "brividi" all'idea che il comparto sicurezza venga gestito da chi ha proposto la liberalizzazione delle droghe (M5S), spalleggia i No Tav, presenta emendamenti per "schedare" i poliziotti in piazza (Pd e M5S) o vanta esponenti che si prendono la briga di " andare a trovare in carcere l'assassino di un carabiniere invece di portare conforto alla vedova " (leggi: Ivan Scalfarotto). Non è una questione ideologica, ma di comportamenti. " Proponemmo ai Cinque Stelle di presentare una legge sul reato di tortura ai danni degli agenti, ci dissero che non erano interessati ". Per non parlare del Pd, che " ha chiesto pure il disarmo della polizia ". Insomma: " Non ci fidiamo, perché non vediamo all'orizzonte prospettive di tutela nei nostri confronti ".

Chi ha avuto modo di parlare con i colleghi sostiene che gli operatori in passato innamorati dei Cinque Stelle oggi sono ormai disillusi. È finito l'incanto. Sul Pd, invece, ogni speranza è persa da tempo perché " ha fatto solo danni ". " Non è una questione ideologica - dice un agente del Nord Italia -, ma abbiamo visto cosa combinano i dem al governo ". Molti temono che si faccia un passo indietro e, tolto il freno imposto dalla Lega, anche i 5S riprendano in mano l'idea di " dare addosso ai poliziotti ". Pensate ad esempio al Taser, inserito con fatica dal Viminale: Pd e M5S in diverse città (tra cui Roma e Milano) si sono opposte alla sua introduzione. E non erano neppure assieme al governo. La pistola elettrica finirà nel dimenticatoio? " È una questione che ci preoccupa", ammette Valter Mazzetti, Segretario Generale dell'Fsp.

Nei confronti della Lega, invece, i giudizi sono contrastanti. Se da un lato qualcuno si dice " sconfortato per una politica ‘ballerina’ e incoerente che non dà prova di continuità ", dall'altro alcuni ammettono che "era utile sapere che il ministro era sempre dalla nostra parte: con Salvini ti sentivi le spalle coperte ". Gli articoli del dl Sicurezza Bis sulle aggressioni agli agenti sarebbero la " dimostrazione " che " qualcosa per noi ha fatto" anche se " non ha concluso tutto quello che aveva promesso ".