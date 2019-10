Gozi: "Bene Renzi, Italia Viva sia maggiore alleata di Macron"

Nel suo lungo discorso alla Leopolda, Matteo Renzi ha parlato anche di Emmanuel Macron e del "disegno" di Italia Viva di fare come il partito del presidente francese En Marche, ovvero " recuperare e assorbire larga parte del consenso e offrire uno spazio a quelli che non credono alla casa dei sovranisti ". L'obiettivo dell'ex premier è " arrivare alla doppia cifra, come minimo sindacale ". Parole che trovano d'accordo - e non poteva essere altrmenti - un fedelissimo renziano della prima ora come Sandro Gozi.

Ex sottosegretario del governo Renzi e attuale consulente del governo francese (in attesa di occupare un seggio all'Europarlamento con il partito di Macron, Gozi, è andato addirittura oltre Renzi, augurandosi che Italia Viva sia " la più forte alleata di Macron, la più forte alleata di En Marche. Italia Viva - ha aggiunto Gozi - dovrà essere in prima fila assieme a En Marche e a tutte le nuove forze di Renew Europe per occupare un grande spazio centrale, oltre destra e sinistra. E per lanciare un nuovo grande movimento politico progressista e liberale ". La visione di Gozi, un passato remoto nel Msi prima di fare militanza politica a sinistra (Ulivo-Margherita-Pd), è dichiaratamente europeista. " Dobbiamo costruire l'Europa Viva del 2029: un'Europa potenza perché non ci siano più tragedie come a Sarajevo, a Aleppo o a Kobane; un'Europa potenza verde, femminista e giovane, che esce dallo status quo per proteggere e dare nuove opportunità a tutti gli europei ".