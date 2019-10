Gozi non tradisce Macron: "Lascio il governo, non En Marche"

La verità di Sandro Gozi sulla vicenda del doppio incarico per Francia (responsabile agli Affari europei) e Malta (consulente del premier Joseph Muscat) è tutta nel post pubblicato su Facebook. Dove l'ex sottosegretario dei governi Renzi e Gentiloni ha spiegato il suo passo indietro dal governo francese con i "vili attacchi" di una certa stampa. Non Il Giornale, questa volta, ma il team composto da Le Monde e Times of Malta che ha scoperto come Gozi abbia lavorato come consigliere del presidente del Consiglio maltese senza avvertire, come previsto dalla legge francese, l'Haute autorité pour la transparence de la vie publique (Hatvp).

Nella sua lunga confessione affidata alla rete, Gozi comunica ufficialmente le sue dimissioni dal gabinetto transalpino " per evitare qualsiasi strumentalizzazione politica che potrebbe danneggiare il Capo del Governo ".