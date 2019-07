Gregoretti, c'è l'accordo. Salvini: "5 Paesi europei e la Cei si prendono i migranti"

Dopo l'accertamento dei Nas e di tre infettivologi, inviati dal procuratore di Siracusa, Fabio Scavone, che ha chiaraito la situazione igienico-sanitaria a bordo della nave della Guardia Costiera "Gregoretti", il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, collegandosi al suo profilo Facebook, durante una diretta ha fatto sapere dove saranno inviati le 116 persone presenti sull'imbarcazione, ferma al porto militare di Augusta.

" Cinque Paesi europei e strutture dei Vescovi italiani, ecco dove andranno i 116 migranti a bordo della nave Gregoretti: lavoro fatto, missione compiuta ", ha dichiarato il capo del Viminale, sul suo profilo social. Per Salvini, quello dell'imbarcazione è quindi " un problema risolto ". E ha spiegato, nei dettagli, le destinazioni che dovranno raggiungere i migranti: " Germania, Portogallo, Francia, Lussemburgo e Irlanda, più alcune strutture dei Vescovi italiani. Ho chiesto qualche giorno di lavoro per smuovere la coscienza ".