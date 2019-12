Guccini si schiera: "Voto il Pd, i grillini diano una mano"

Francesco Guccini non si nasconde ed esplicita il suo credo politico: " Comunista? Macché. Ero pure antisovietico. Forse libertario... Io sono sempre stato un azionista. I miei riferimenti erano Giustizia e libertà, i fratelli Rosselli ". Ma a oggi il suo partito di riferimento è ben chiaro: " Il Partito democratico. Meglio Zingaretti, ma lo votavo anche quando c’era Renzi. La sinistra ha sempre questo dramma, seimila correnti, è così dal congresso di Livorno ". In vista delle elezioni Regionali in Emilia-Romagna in programma domenica 26 gennaio 2020, il cantautore si è detto sicuro: " Non credo che vincerà la Lega, questa è una Regione governata bene. C’è un’ottima sanità e anche la scuola... Beh, quella lasciamola perdere, la scuola è un problema nazionale. Ma certi sondaggi, persone più addentro di me mi dicono che può andare bene ".

Intanto però Salvini ha conquistato Ferrara: " E io ci sono rimasto male. Anche se non mi ha del tutto stupito. In fin dei conti pure il fascismo fu subito molto forte a Ferrara ". Il Maestrone è stato interrogato su un possibile parallelismo tra il Carroccio e il fascismo: " Il fascismo ha molti modi di presentarsi. È ovvio che non può essere quello di allora. Ma questa destra è feroce, cattiva. Una destra che ha chiesto pieni poteri. C’è un’anziana signora sopravvissuta ai campi di concentramento, come Liliana Segre, costretta a girare con la scorta ".

"Grillo dia una mano"

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, lo scrittore ha parlato anche del Movimento 5 Stelle: " Diciamo che hanno l’entusiasmo dei giovani che abbracciano completamente una causa ma che una volta al governo scoprono di non poterfare più i duri e puri. Certo, sarebbe meglio se qui (in Emilia-Romagna, ndr) dessero una mano ". Proprio dove le sardine hanno riempito le piazze: " È un fenomeno divertente. È bello riappropriarsi della piazza. Una piazza può gridare libertà ".