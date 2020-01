Il Viminale apre a Ocean Viking: adesso sbarcano tutte le ong

Approderà nelle prossime ore a Pozzallo, nel ragusano, la nave Ocean Viking dell’Ong francese Sos Mediterranée. A comunicarlo è stato direttamente il Viminale, da cui è arrivato in tarda serata il definitivo via libera all’ingresso della nave nel nostro territorio.

A bordo della Ocean Viking sono presenti al momento 39 migranti. Tra questi, secondo fonti della stessa organizzazione non governativa francese, ben 19 risultano minorenni.

I migranti in questione sono stati recuperati nel Mediterraneo nel corso dell’ultima missione effettuata dalla Ocean Viking. Il luogo dell’intervento non dovrebbe essere molto lontano delle acque libiche.

L’Ong, che opera con l’aiuto a bordo di Medici Senza Frontiere, ha captato un allarme rilanciato sui social da Alarm Phone intercettando poi il barcone in difficoltà in cui a bordo vi erano 39 persone. Fatte salire a bordo della Ocean Viking, la nave si è quindi diretta verso il nostro territorio entrando in acque italiane.

Come detto, il porto assegnato dal ministero dell’interno è stato quello di Pozzallo. Si tratta dello scalo più attrezzato per questo tipo di emergenze nel sud della Sicilia. La cittadina ragusana più volte, sia di recente che negli anni passati, è stata scelta come sede in cui operare lo sbarco dei migranti intercettati da navi militari o da mezzi delle Ong.

Lo sbarco della Ocean Viking è atteso nelle prossime ore. La nave è tra quelle più attive, con riferimento agli ultimi mesi, all’interno del panorama delle Ong. Lo stesso Viminale, in un comunicato diffuso nelle scorse ore, ha fatto sapere l’avvio delle operazioni di redistribuzione dei 20 migranti che possono raggiungere altri luoghi europei.

Secondo quanto comunicato dal ministero dell’interno, sono stati in particolare tre i paesi che hanno accettato l’arrivo di migranti: Francia, Germania e Lussemburgo. La disponibilità, si è tenuto a sottolineare dal Viminale, è stata offerta sulla base dei principi espressi dal pre accordo di Malta (a differenza che in ambito mediatico, a livello ufficiale non si parla di accordo vero e proprio).

In particolare, in questo documento si fa presente il principio di solidarietà tra i vari e paesi europei, così come un’immediata redistribuzione in Europa di coloro che sono destinati ad entrare in Europa. In realtà però, accordi del genere sono entrari in vigore anche in passato e nei periodi antecedenti l’attuale gestione del Viminale. Peraltro, come ricordato più volte, a Malta in realtà non si è mai giunti ad un vero e proprio accordo.

La Ocean Viking dovrebbe arrivare a Pozzallo già nelle prossime ore. In questo momento si stanno predisponendo tutti gli atti propedeutici all’accoglienza dei migranti.