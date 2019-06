L'avvertimento di Moscovici: ​"Tria sa che cosa deve fare..."

"È consapevole di quello che deve fare..." . L'avvertimento al ministro dell'Economia Giovanni Tria arriva dal commissario agli Affari economici europei Pierre Moscovici. I due si trovano in questi giorni a Fukuoka, in Giappone, per i lavori del G20 finanziario e inevitabilmente si finisce per parlare del processo di valutazione in corso a Bruxelles sulla procedura per deficit eccessivo all'Italia. E, mentre si fa più aspro lo scontro tra Bruxelles e il governo Conte sulla futura manovra economica, il francese scommette tutto sull'asse con il numero uno del Tesoro italiano. Che si fionda a rassicurarlo garantendo "un deficit al 2,1-2,2%" e, soprattutto, mettendo una pietra sopra l'idea leghista dei minibot.

"Mi aspetto l'appoggio degli stati membri sull'approccio della Commissione" , fa sapere Moscovici ai microfoni dell'agenzia Reuters. In queste ore, come anticipa lui stesso, la Commissione europea sta dicendo al governo italiano di aver bisogno di dati e cifre che dimostrino chiaramente che gli obiettivi di politica fiscale, su cui ci sono messi d'accordo lo scorso dicembre, verranno rispettati quest'anno. "Nel contempo - aggiunge - dobbiamo avere serie rassicurazioni che il bilancio del 2020 sia sostenibile" . Nella due giorni giapponese Tria ha avuto diversi incontri con i partner europei. Non ha incontrato solo Moscovici nelle bilaterali, ma anche altri rappresentanti. E tutti gli hanno riferito le stesse preoccupazioni che il commissario francese ha reso pubbliche in queste ore. "Nessuno vuole che sia lanciata la procedura di infrazione contro l'Italia - è l'avvertimento dei big europei - ma tutti vogliamo che le regole comuni siano rispettate" .