L'incredibile cambio di posizione del Pd sul Mes

A giugno aveva criticato il Meccanismo europeo di stabilità (Mes), mentre ieri alla Camera lo ha difeso a spada tratta. La deputata del Partito democratico Lia Quartapelle ha così cambiato posizione nel giro di pochi mesi sul fondo salva stati. Ieri Palazzo Madama ha approvato la risoluzione presentata dalla maggioranza sul Mes, mentre a Mintecitorio sono volati insulti tra Fratelli d’Italia e Movimento 5 Stelle, prima che il premier Giuseppe Conte prendesse la parola per riferire sulla riforma del Meccanismo.

Come detto, Quartapelle non ha mantenuto lo stesso pensiero sul Mes. Lo scorso 19 giugno, infatti, era intervenuta per sottolineare al governo i rischi legati al fondo salava stati. In quell’occasione, aveva detto a Conte che il nodo centrale della discussione è che “ a maggioranza altri Stati europei possano decidere di ristrutturare il debito italiano; se così fosse - aveva spiegato la deputata lombarda - sarebbe un problema, questo meccanismo potrebbe penalizzare pesantemente il nostro Paese ”. Ieri invece alla Camera ha specificato che questa non era la sua opinione sul Mes ma era solo un modo per mettere in guardia su un potenziale rischio che interessava direttamente l’Italia. E ha aggiunto di non aver paura a ripetere quelle parole.