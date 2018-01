Il maiale di Roma infuoca il botta e risposta Raggi-Meloni

C’è un maiale che vaga per Roma da giorni. È il convitato di pietra di una diatriba che va avanti dallo scorso giovedì. È “l’immagine di Roma”, secondo Giorgia Meloni, che ha diffuso su Facebook la foto del suino, paparazzato mentre grufola tra i rifiuti di un marciapiede della Capitale.

Qualcuno grida alla “fake-news” ma non è una bufala. L’animale continua ad esser avvistato e a vagabondare, banchettando con l’immondizia accumulata accanto ai cassonetti della periferica Romanina. Il 12 gennaio la Meloni torna alla carica, stavolta con un video, corredato da un nuovo attacco: “Il M5s ha ragione: non è vero che con la Raggi a Roma nulla è cambiato. In questo video (girato questa mattina.... perché lui è ancora lì alla Romanina) si vede bene che l’asfalto è stato rifatto. Di Maio la fake news siete voi”. Ripetutamente pungolata, la Raggi scende dal piedistallo e si difende.

Oggi la sindaca di Roma Virginia Raggi replica alle accuse. Stavolta non tira per la giacca le amministrazioni precedenti, non passa la palla rovente alla Regione Lazio ma esordisce così: “Mi dispiace che la campagna abbia spinto Giorgia Meloni a rilanciare le immagini di un maiale in strada. Ci tengo a chiarire che questo animale è di proprietà di un membro della famiglia Casamonica, che ha ammesso alla Polizia Locale di averne perso il controllo”.

E quindi? Il fatto che la bestiola sia di proprietà di qualcuno non toglie né aggiunge nulla al desolante scenario denunciato dalla leader di Fratelli d’Italia che, dal suo profilo Facebook, rilancia: “Sono contenta di sapere che i Casamonica abbiano avvertito la Raggi che il maiale era loro, io non avendo contatti con i Casamonica non conosco la fauna di cui sono proprietari. Sono invece molto preoccupata dalla reazione scomposta dei dirigenti grillini, contenti di poter rivendicare che il maiale dei Casamonica sguazzi liberamente in città”.

Cercando di esser più chiara prosegue: “Allora, cari amici grillini, provo a spiegarvelo di nuovo: non ho postato la foto di Peppa Pig. Io ho documentato una delle tante diapositive dello stato di totale abbandono in cui versa la Capitale con questa amministrazione”. E conclude: “Se voi pensate che sia tutto normale, allora la situazione è ancora più preoccupante del previsto”. Alla Meloni fa eco il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Fabrizio Santori: è solo “il goffo tentativo di cambiare discorso per distogliere l’attenzione dall’abbandono della città”.