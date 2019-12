Meloni contro Fioramonti: "Non ha soldi per le scuole? Poi dà 1 milione per il mondo Lgbt"

Finalmente Lorenzo Fioramonti ha mollato la poltrona: l'ormai ex ministro dell'Istruzione ha dunque mantenuto la promessa sulle dimissioni qualora non ci fossero stati due miliardi di euro per la scuola e uno per l'Università. Il grillino si è tolto qualche "sassolino" dalle scarpe per annunciare la sua decisione: " Sarebbe servito più coraggio da parte del governo per garantire quella 'linea di galleggiamento' finanziaria di cui ho sempre parlato, soprattutto in un ambito così cruciale come l'università e la ricerca ".

Subito all'attacco le opposizioni. Andrea Ruggieri ha tuonato: " Le dimissioni di Fioramonti certificano che il governo, mai votato dagli italiani, di estrema sinistra e tassatore seriale, è anche schiavo della ricerca di consenso dei partiti che lo compongono, anzichè determinato a governare ". Il deputato di Forza Italia ha comunque detto che " non lo rimpiangerà nessuno ". Verrà infatti ricordato " per uscite deliranti come 'Il crocifisso va rimosso dalle aule', 'La storia va narrata diversamente', 'Siete giustificati se fate sega a scuola per scioperare con Greta', e 'Mettiamo nelle scuole i distributori di succo d'arancia anzichè le merendine'. Se gli investimenti che chiedeva servivano a tutto ciò, meglio sparire ".

"Favore al mondo Lgbt"

Dura la presa di posizione anche di Giorgia Meloni: " Ovviamente dei soldi alle scuole e alle università non c'è traccia, in compenso l'imbarazzante ministro Fioramonti ha stanziato - prima di annunciare le sue dimissioni - 1 milione per promuovere l'ideologia gender ". La leader di Fratelli d'Italia ha aggiunto: " Il grillismo ideologico è una miscela di ipocrisia e incompetenza, speriamo che il 2020 si porti via i servi del mondialismo e che porti agli italiani un governo degno di rappresentarli! ".

Anna Maria Bernini non ha usato giri di parole: " Le dimissioni del ministro Fioramonti confermano l'inadeguatezza e aggravano il caos di un governo che vive alla giornata senza una reale base programmatica e senza una prospettiva che non sia il rinvio di problemi senza soluzione ". La forzista inoltre ha fatto notare come sia notevole l'incertezza sul futuro: " Migliaia di docenti sono in attesa del concorso straordinario e di quello ordinario per la secondaria sui quali non c'è ancora alcuna certezza ". Il lavoro svolto da Fioramonti a suo giudizio è dunque da bocciare: " Non lascia certo un buon ricordo, e se ne dovrebbe andare l'intero governo ".