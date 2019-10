Migranti, Meloni torna all'attacco: "La soluzione è il blocco navale"

I barconi hanno ripreso la rotta dalla Libia all'Italia. In un solo mese, con il governo giallorosso al comando, gli sbarchi sono triplicati. E insieme alla politica dei porti aperti si iniziano a contare in primi morti in mare. A poche miglia da Lampedusa, questa notte un barchino si è ribaltato: dieci, fino ad ora, le vittime accertate. Ma i disperti sarebbero più di 20.

E così, mentre Matteo Salvini tuona contro il governo e parla di "morti figli del buonismo", Giorgia Meloni ripropone il blocco navale. " Continuano gli sbarchi, continuano i naufragi, continuano le morti. Perché questo Governo, come il precedente, si ostina a non ascoltare Fratelli d'Italia per mettere fine a queste tragedie? ", ha scritto la leader di FdI sul suo profilo Facebook.