Migranti, Salvini: "Solo buon senso: la Sicilia non sia campo profughi Ue"

"Sui migranti non terremo una linea dura, ma di buon senso". Nonostante le critiche piovute persino da Roberto Maroni e le contestazioni da parte dei centri sociali, Matteo Salvini non torna indietro e ribadisce la sua linea per contrastare l'immigrazione clandestina.

"Oggi altri morti in mare: il Mediterraneo è un cimitero", ha detto il neoministro dell'Interno, a Catania per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, Salvo Pogliese, "C'è un unico modo per salvare queste vite: meno gente che parta, più rimpatri. La vita è sacra e per salvarla bisogna evitare che salgano sulle carrette del mare. Da ministro farò di tutto lavorando con quei governi, per evitare le partenze di quei disperati che pensano che c'è l'oro in Italia. Non c'è lavoro per gli italiani".

Poi ha lanciato un messaggio a Bruxelles: "La Sicilia non può essere il campo profughi dell'Europa. Non assisterò senza far nulla a sbarchi su sbarchi su sbarchi. Servono centri per espellere. Il Cara di Mineo? Tornerò a visitarlo, spero che sia l'ultima volta...". E uno a Roberto Saviano: "Querelo raramente ma oggi lo faccio volentieri nei confronti del signor Saviano che non può permettersi di dire di me che qui si tratta di un uomo che vuole far annegare le persone".