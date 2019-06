La Morani contro chi insulta Carola Rackete: ​"Un disagio sessuale notevole"

Un tweet di Alessia Morani ha scatenato un vero e proprio putiferio social. Intervenuta per difendere Carola Rackete, la capitana della Sea Watch che questa notte ha speronato la motovedetta della Guardia di Finanza per portare in porto i 43 immigrati clandestini che aveva a bordo (guarda il video), la deputata dem ha tacciato chi aveva lanciato insulti e anatemi al momento dello sbarco di manifestare "un disagio sessuale notevole" e "una discreta invidia delle dimensioni anatomiche di altri uomini" . Ma sotto il post si è susseguita una selva di critiche a non finire.

Ad attendere lo sbarco della Rackete sul molo di Lampedusa c'erano diversi sosetnitori della ong tedesca che non hanno mancato di accoglierla con numerosi applausi. La piazza si è però spaccata quando altri cittadini, del tutto contrari all'arrivo di altri migranti sull'isola, hanno duramente contestao l'operato della capitana. Alcuni di questi hanno anche urlato il proprio sdegno: "Venduta, venduta..." . Altri sono andati ben oltre la semplice contestazione e la hanno insultata pesantemente: "Spero che ti violentino sti negri, a quattro a quattro..." . E ancora: "Zingara, cornuta, criminali" . Poi c'era anche chi chiedeva di allontanarla dall'isola: "Tossica, ti devi vergognare, vattene in Olanda" . Contro queste persone la Morani ha scritto un durissimo post su Twitter usando l'hashtag "cervelli minuscoli" . "Comunque il tenore degli insulti a #CarolaRackete manifesta, da parte di chi li ha pronunciati, un disagio sessuale notevole nonché una discreta invidia delle dimensioni anatomiche di altri uomini" , ha scritto la deputata dem.

Comunque il tenore degli insulti a #CarolaRackete manifesta, da parte di chi li ha pronunciati, un disagio sessuale notevole nonché una discreta invidia delle dimensioni anatomiche di altri uomini #cervelliminuscoli — Alessia Morani (@AlessiaMorani) 29 giugno 2019