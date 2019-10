Il piano di Forza Italia: "Faremo contromanovra con meno tasse"

Forza Italia annuncia battaglia contro i giallorossi e la manovra. " Presenteremo la nostra contromanovra, contro il governo delle 4 sinistre che conosce solo un modo, quello di mettere le mani nelle tasche degli italiani e quindi di tassare. Forza Italia da sempre dice 'meno tasse' ". Lo ha annunciato Licia Ronzulli, senatrice e portavoce di FI.

" Questa contromanovra prevede un taglio del cuneo fiscale vero, non i 20 euro in busta paga a fine luglio, oltre a misure per la famiglia e per l'ambiente ", ha spiegato alla manifestazione IdeeItalia, organizzata a Milano dal partito.

Ieri Silvio Berlusconi aveva messo nel mirino la manovra dei giallorossi. " La politica economica del governo, come emerge dalla nota economica del Def, desta grande preoccupazione. Colpirà negativamente famiglie e imprese, porterà l’Italia nuovamente nella spirale della recessione ", aveva affermato il Cavaliere chiamando i suoi in piazza sabato 19 ottobre.