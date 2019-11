Rackete ospite in Rai, Rossi: "Fazio fa approfondimento o intrattenimento?"

Questa sera Carola Rackete sarà ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. Ieri Matteo Salvini e Giorgia Meloni hanno mostrato la loro indignazione contro questa scelta. La questione viene sollevata anche dal consigliere Rai Giampaolo Rossi, il quale afferma all’Adnkronos che “ Fabio Fazio sembra avere un'attitudine particolare ad intervistare personaggi sotto inchiesta da parte della magistratura italiana ” e sottolinea che la Rai “ debba chiarire in maniera definitiva se la trasmissione di Fazio è di intrattenimento o, invece, di approfondimento ”.

In estate la comandante della Sea Watch sfidò il divieto dell’allora ministro dell’Interno Salvini di sbarcare a Lampedusa i migranti salvati in mare. Rackete è stata poi accusata di aver speronato una motovedetta della Guardia di Finanza. A fine giugno è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e resistenza o violenza a nave da guerra. A inizio luglio il giudice per le indagini preliminari ha deciso di non convalidare l’arresto perché la comandante avrebbe agito in presenza di “ uno stato di necessità ”. Quindi il procuratore di Agrigento e il pubblico ministero hanno chiesto alla Cassazione di annullare l’ordinanza e così il 16 gennaio si terrà l’udienza di convalida davanti alla terza sezione della Corte di Cassazione.

Tornando alla scelta di stasera di ospitare Rackete da Fazio, il consigliere Rai Giampaolo Rossi precisa che la trasmissione del conduttore può essere definita di intrattenimento. “ Ma se è una trasmissione di intrattenimento perché continua ad affrontare temi di attualità tipici di un approfondimento giornalistico? - prosegue Rossi -. Carola Rackete non canta, non balla, non recita, non è una showgirl, non è una regista, non è un'attrice, non è una scrittrice e neppure una comica come la Littizzetto ”. Inoltre, il consigliore Rai si chiede per quale motivo la ragazza partecipa a un programma che dovrebbe essere di intrattenimento mentre è sotto inchiesta da parte della magistratura italiana.