Russia-gate, Salvini sfida Di Maio (e Conte): "Intanto la Lega cresce ancora nei sondaggi..."

Matteo Salvini non vuole rimanere impantanato nelle sabbie mobili del Russia-gate. Per questa ragione tira dritto, si scrolla di dosso le scorie dell'affaire e ignora le richieste di Luigi Di Maio e di Giuseppe Conte di riferire in Parlamento sui presunti finanziamenti russi alla Lega.

La strategia del ministro dell'Interno è chiara: tenere la barra dritta, non entrare con entrambi i piedi nel ring delle polemiche e dei chiarimenti, e continuare a parlare delle "cose" che interessano ai cittadini e alla pancia del Paese. In primis, allora, c'è la riduzione delle tasse e la Flat Tax, cavallo di battaglia del Carroccio.

E la strategia già sta pagando. Infatti, secondo l'ultimo sondaggio di Swg per il telegiornale di La7 di Enrico Mentana, la compagine leghista aumenta ulteriormente il suo consenso, arrivando a un solidissimo 37,7%. E facendo il vuoto dietro di sé, visto che il Partito Democratico si ferma al 22% e il Movimento 5 Stelle al 17,4%. Insomma, nonostante il caso Savoini, la Russia e gli attacchi di alleati e opposizione, il consenso verso Salvini si rinsalda. "Lascio divertire gli amanti di James Bond e di spionaggio, e intanto la Lega sale nei sondaggi…" , il Matteo-pensiero riportato da LaStampa.

Il responsabile del Viminale vuole tenere i nervi saldi e, parlando con i suoi, predica calma e gesso. Anche e nonostante i nuovi dissidi con l'alleato di governo e lo stesso premier Conte, stizzito per la decisione del suo vicepremier di incontrare proprio al Viminale – e affiancato da Armando Siri (teorico della Flat Tax) – quarantatré rappresentanti delle parti sociali in vista della Legge di Bilancio di questo autunno, prova del nove della tenuta del sempre più scricchiolante esecutivo gialloverde.