Sea Watch, Saviano: "Carola ha fatto gesto di legalità"

Non solo Laura Boldrini e i parlamentari del Pd. Al conto dei sostenitori dei Carola Rackete, la "capitana" della Sea Watch 3 non poteva mancare Roberto Saviano.

Sia ieri sia oggi l'autore di Gomorra su Twitter non ha esitato a dare il suo sostegno alla Racket e insultare il ministro dell'Interno Matteo Salvini cui ha dedicato nuovamente l'hashtag #ministroDellaMalaVita. "Carola Rackete non scappa di fronte alla giustizia pur di portare a terra le persone salvate dalla Sea Watch 3" . Poi l'affondo al leader della Lega: "Matteo Salvini, al contrario, si è sottratto alle sue responsabilità nel caso della Nave Diciotti per aver bloccato migranti in mare".

Carola Rackete non scappa di fronte alla giustizia pur di portare a terra le persone salvate dalla #SeaWatch3.

Matteo Salvini, al contrario, si è sottratto alle sue responsabilità nel caso della Nave Diciotti per aver bloccato migranti in mare.#MinistroDellaMalaVita pic.twitter.com/C5hGm7TIlw — Roberto Saviano (@robertosaviano) 27 giugno 2019

Medesimo refrain ieri quando Saviano, anziché "cinguettare", ha pubblicato un video, ritwittato oggi da Salvini con il commento: "Ci mancava solo lui". " Il capitano della Sea-Watch ha forzato l'alt e ora è in acque italiane. Il suo - dice Saviano - è un gesto di legalità, in piena coerenza con la nostra Costituzione. Le vite umane vanno sempre salvate e il porto sicuro più vicino è quello italiano. Le leggi trionferanno contro la propaganda del ministro Salvini".