Salvini con le palle di neve: "Governo tasse, sbarchi e manette, stiamo arrivando"

"Speriamo che il governo stanotte non si inventi anche una tassa sulla neve..." . Mentre i giallorossi litigano sulle tasse infilate nella manovra economica, Matteo Salvini si prepara ad andare all'attacco e a trasformare il parlamento in una sorta di Vietnam pur di evitare l'ennesima stangata ai contribuenti. "Saremo battaglia per cancellare più microtasse e tasse possibili. Se sarà necessario staremo lì fino a notte" , ha promesso il leader del Carroccio postando su Facebook video e fotografie in cui impugna le palle di neve. "Governo tasse, sbarchi e manette, stiamo arrivando" .

È duplice il fronte su cui Salvini attacca il governo Conte. Da una parte c'è il dossier immigrazione. Solo oggi il premier Giuseppe Conte ha dato il via libera allo sbarco di 300 immigrati clandestini. Una novantina si trovavano a bordo della "Alan Kurdi", la nave della ong tedesca Sea Eye che questa mattina ha attraccato al porto di Taranto. Altri centocinquanta sono, invece, arrivati al porto di Pozzallo a bordo della nave italiana "Asso 30". Due sbarchi importanti che arrivano all'indomani della notizia dalla procura di Nizza che ha rimandato in Italia 31 pachistani irregolari pizzicati dalla gendarmerie su un camion a pochi chilometri da Nizza. "In tutto novembre 2018 avevamo contato 980 sbarchi..." , ha commentato l'ex ministro dell'Interno accusando l'esecutivo giallorosso di essere "complice" di chi ci riempie di clandestini o totalmente "incapace" di gestire l'emergenza immigrazione.