Sanità, stop al superticket da settembre 2020

Stando a quanto stabilito dalla manovra approvata questa notte dal Consiglio dei ministri insieme al dl Fisco e al Dpb, a partire da settembre 2020 in sanità verrà cancellato il superticket: relativamente è previsto un aumento delle risorse per il Sistema sanitario nazionale, destinate comunque ad aumentare nel prossimo triennio.

"Finiti i tagli"

Si tratta di un passo importante a discrezione di Roberto Speranza, che da sempre ne ha sottolineato l'importanza. A margine della riunione di insediamento di un comitato tecnico aveva infatti ribadito: " Si tratta di un balzello ingiusto di 10 euro sulle visite specialistiche che aumenta discriminazioni e diseguaglianze e nega a tanti l'accesso alle cure ".

Lo stesso ministro della Salute è intervenuto ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital commentando la manovra: " Abbiamo dormito poco ma sono molto soddisfatto, nel contesto dato abbiamo fatto una manovra che dà risposte agli italiani ". È caratterizzata anche da " una forte matrice sociale: diamo risposte a chi ha subito la crisi in questi anni ". Speranza ha affermato con grande gioia che in tal modo " si chiude la stagione dei tagli in sanità ", annunciando anche un intervento sulla salute: " Due miliardi di euro in più per l'edilizia sanitaria ".