Travaglio ci ricasca: ancora manette sulla prima pagina del Fatto

"Le manette sono una barbarie", "La barbarie è chi deruba i concittadini". Il battibecco con la giornalista Marianna Aprile sull'opportunità di pubblicare in prima pagina un paio di manette non ha minimamente intaccato l'ossessione giustizialista di Marco Travaglio. Per festeggiare l'ok del governo alla legge Bonafede, che prevede l'inasprimento delle pene contro l'evasione fiscale, il direttore del Fatto Quotidiano ci è cascato di nuovo. Il titolo scelto dal giornale forcaiolo è "Il giorno più nero per gli evasori", con in bella mostra la foto di un uomo (di spalle) in giacca e cravatta, ovviamente ammanettato. Un modo quantomeno discutibile per celebrare l'intesa Conte-M5S sul carcere ai grandi evasori.

Ancora non si conoscono con esattezza le soglie che saranno inserite nel decreto fiscale collegato alla manovra. Ma Travaglio già esulta. Evidentemente non gli è bastata la lezione di deontologia professionale impartitagli a "Otto e Mezzo" dalla collega Aprile, che aveva condannato il Fatto per la scelta di schiaffare in prima pagina un paio di enormi manette.