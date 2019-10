Vendita armi alla Turchia, per l'Italia un business da 360 milioni

Prima la Germania, poi Olanda e Norvegia. Quindi Francia e Finlandia. Sono i cinque Paesi europei che per primi hanno annunciato lo stop alla vendita di armi alla Turchia. Decisione che ha seguito di poche ore l'inizio di "Primavera di Pace", l'operazione militare lanciata dal governo turco in Siria per strappare ai curdi un'importante porzione di territorio. L'eco della misura adottata dall'asse franco-tedesco - seguito poco dopo da altri tre membri dell'Ue - è arrivato anche in Italia.

Nelle ultime ore, tutte le forze politiche della maggioranza hanno chiesto di fare altrettanto. "Il Governo Italiano, oltre ai provvedimenti che sta adottando, valuti subito il blocco delle esportazione delle armi alla Turchia", ha scritto su Twitter il segretario del Pd, Nicola Zingaretti. Il senatore di Italia Viva, Ernesto Magorno, ha cinguettato: "L'Italia non può essere complice di quello che sta succedendo ai curdi. Subito stop alla vendita di armi alla Turchia", mentre il deputato di Leu, Nicola Fratoianni, pur apprezzando "la richiesta di Luigi Di Maio alla Ue per un blocco immediato delle forniture militari al regime di Erdogan", ha chiesto al ministro degli Esteri di "cominciare dall'Italia".

Se il governo Conte optasse per l'embargo nei confronti della Turchia, sarebbe tra i più danneggiati d'Europa dal punto di vista economico. Sì perché in base all'ultima relazione al parlamento dell'Uama (l'Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) risalente allo scorso aprile, nel 2018 sono stati autorizzati export per 362,3 milioni di euro, circa 100 milioni in più dell'anno precedente e oltre il doppio rispetto al 2016. Tra i prodotti militari venduti al presidente Erdogan ci sono bombe, siluri, missili, aerei, tecnologia per la produzione e lo sviluppo, software e munizioni. Inoltre, in ottica anti-Isis, l'Italia ha venduto armi anche ai combattenti curdi, pur trattandosi di una quantità di molto inferiore: 200 mitragliatrici e 2mila razzi Rpg (e relative munizioni).