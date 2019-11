Vittorio Feltri: "Gruber sciocca comunista, così favorisce Meloni e Salvini"

Ennesimo scontro di fuoco tra Giorgia Meloni e Lilli Gruber nel corso della trasmissione Otto e mezzo negli studi de La7, dove gli animi si sono accesi sul tema dell'antisemitismo. Il leader di Fratelli d'Italia ha risposto duramente all'implicita accusa di ambiguità sulla questione all'interno della destra: " Credo ci sia una grande ambiguità invece nella sinistra italiana. Nella mozione della commissione Segre non è mai citata la parola 'Israele' perché altrimenti la sinistra non l'avrebbe votata ". L'ex ministro della Gioventù ha fatto un riferimento a chef Rubio e Michele Anzaldi, provocando la reazione improvvisa da parte della giornalista che ha infine addirittura minacciato: " Ho il dovere di farle delle domande. Mi faccia finire altrimenti le faccio togliere l'audio ".

"Sciocca comunista"

Sulla questione è intervenuto senza mezzi termini e giri di parole Vittorio Feltri, che sul proprio profilo Twitter ha scritto: " La Gruber fa benissimo a maltrattare a Otto e mezzo la Meloni e Salvini, perché ad ogni suo insulto loro guadagnano voti dato che gli spettatori non sono sciocchi quanto la conduttrice comunista ".

La Meloni poi sui suoi canali social è tornatq sulla questione: " Accusano la destra di essere 'ambigua' sull'antisemitismo e poi vorrebbero in Rai un signore che scrive 'sionisti cancro del mondo'. Ma non si vergognano nemmeno un pochino? ".

