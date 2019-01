Zaia dalla parte di Salvini: "Cedere a nuovi sbarchi alimenta il racket dei migranti"

Nel braccio di ferro tra Matteo Salvini e Giuseppe Conte si inserisce, danno manforte al ministro dell'Interno, Luca Zaia. Il governatore del Veneto, infatti, sposa la linea dura del responsabile del Viminale circa i 49 migranti a bordo della Sea Watch e Sea Eye al largo di Malta.

"Chi ha veramente a cuore i migranti, deve impedire che diventino vittime di racket. Cedere oggi a nuovi sbarchi significherebbe riaprire le porte a traffici gestiti da mafiosi e scafisti, o da navi straniere che non rispettano le regole e pensano di imporre a Paesi liberi e sovrani un'immigrazione fuori controllo, sulla pelle dei disperati" scrive su Facebook il presidente leghista della regione Veneto. Che aggiunge: "In Italia da irregolare non si deve arrivare più, soprattutto su barconi fatiscenti o su navi che hanno disubbidito alla Guardia costiera libica che stava andando a soccorrere i 49 immigrati per riportarli in terraferma. Questa non è umanità, è tutt'altro. Chi davvero scappa dalla guerra deve arrivare con corridoi umanitari sicuri, non su barconi o navi di Ong" .