Zingaretti insiste: "Avanti con la battaglia per lo ius culturae"

Nicola Zingaretti non si arrende e rilancia il tema dello ius culturae: " La maggioranza del Paese è favorevole. Ma non drammatizzerei questo tema. Se oggi non ci sono le condizioni non è detto che non si realizzino ". Nessun passo indietro dunque dopo il battibecco a distanza con Luigi Di Maio sulla questione dello ius soli: " Serve più rispetto. Di Maio mi ha risposto col sarcasmo. Potrei fare lo stesso. È più importante l’acqua alta? Certo, allora vorrei dirgli che a Venezia piove ancora e lui oggi parla delle preferenze nella legge elettorale ". In un'intervista rilasciata a La Repubblica, il segretario del Partito democratico ha parlato in maniera soddisfatta del flash mob delle sardine bolognesi: " Di quella piazza va difesa l’autonomia, ma non rimuoviamo il dato che urlano: 'L’Emilia non si lega' e cantano Bella ciao. Comunque il problema esiste. Con i tre giorni di Bologna abbiamo iniziato a dare delle risposte. In particolare su come recuperare il distacco tra partiti e cittadini ".

"Troviamo un'anima"

All'ordine del giorno anche manovra e governo: " La manovra finanziaria ha un’anima. Il governo ancora no. E se non la trova rischia. Tra tweet, post e rivendicazioni può finire come nel film Wargames, giochi di guerra. Alla fine non ci sono vincitori. In questo caso ce ne sarebbe uno ma non dentro la maggioranza: Salvini ". Il governatore della Regione Lazio continua a credere nell'alleanza tra i partiti dell'esecutivo ma ha avvertito i suoi alleati: " Non si può governare insieme da avversari. Alleati è un concetto diverso. Dico di più: chi esercita il potere, cioè occupa posti di responsabilità, scrive leggi e fa le nomine, deve sentire il compito etico di portare avanti un progetto comune. È tutto il contrario, questo, delle alchimie politiche e delle alleanze ".

La valutazione nei confronti della maggioranza a suo giudizio è positiva, ma non sono mancati elementi di negatività: " L’esecutivo ha ottenuto importanti risultati ma la cornice politica è stata troppo litigiosa e in certi casi paralizzante. Crediamo in questa alleanza ma serve una svolta. Abbiamo chiesto al premier di preparare un’agenda comune che metta al centro l’urgenza di riaccendere l’economia e la giustizia sociale ". E poprio sul ruolo di Giuseppe Conte ha dichiarato: " Per me è naturale chiedergli di fare la sintesi perché non ci interessa piantare le bandierine ". Zingaretti si è espresso anche sulla stabilità del governo, per cui Matteo Renzi ha promesso fedeltà: " La nostra posizione è matura, seria, responsabile. Prima di tutto vengono l’Italia e l’Europa. Ognuno può esprimere le proprie idee, ma se si è deciso di governare insieme serve la sintesi. È l’unico modo per guidare un Paese ".

"Salvini è debole"