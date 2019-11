Zingaretti rilancia lo ius soli. Ira del M5s, rissa in maggioranza

Ci riprovano con la cittadianza facile agli immigrati. È il loro chiodo fisso. La batosta delle ultime politiche non gli ha insegnato granché e così ecco Nicola Zingaretti tornare a mettere in agenda lo ius soli o tutt'al più lo ius culturae. Lo fa dalla convention del Partito democratico a Bologna, mentre il governo giallorosso affonda nella crisi dell'Ilva e nei conti una manovra economica profondamente segnata da nuove tasse e pesanti tagli. Per foderare l'elettorato più intransigente, anche in vista delle elezioni regionali in Emilia Romagna che danno il centrodestra in vantaggio di qualche punto, i dem sono tornati a soffiare sui temi cari ai talebani dell'accoglienza: l'abolizione della legge Bossi-Fini, la cancellazione dei decreti Sicurezza voluti da Matteo Salvini e, soprattutto, la riforma della cittadinanza italiana. Una deriva di sinistra estrema che non piace nemmeno ai Cinque Stelle. Che ora sembrano non poterne più dell'alleato: "C'è mezzo paese sott'acqua e uno pensa allo ius soli? Siamo sconcertati" .

Il Pd vira (pericolosamente) a sinistra

Dopo le ultime batoste elettorali, Nicola Zingaretti e compagni sono tornati a premere l'acceleratore sui temi più cari alla sinistra radicale. Non che questa linea li abbia premiati al termine dell'ultima legislatura. Gli italiani hanno già bocciato sia lo ius soli sia la politica dell'accoglienza indiscriminata. Eppure eccoli di nuovo rimettere sul tavolo li stessi temi. In mattina è stato l'ex ministro Maurizio Martina ad aprire la questione tracciando i prossimi passi del Partito democratico in parlamento. "Non chiamateli decreti sicurezza" , ha tuonato alla convention di Bologna. "Sono decreti Salvini e vanno superati" , ha poi scandito proponendo sia di abolire la legge Bossi-Fini, che regola i flussi di ingresso in Italia, e di superare i due decreti Sicurezza che, su impulso del leader del Carroccio, sono stati approvati per combattere l'immigrazione clandestina e chiudere i porti alle ong straniere. "La prima norma per rendere sicura l'Italia è regolarizzare quelle persone - ha, infine, concluso - è una questione identitaria per il partito" . Come se questo non bastasse ci ha pensato Zingaretti a metterci sopra il carico da novanta tornando a parlare di cittadinanza facile agli immigrati. "Per noi - ha detto - è una scelta di campo" . Già nei prossimi giorni i gruppi parlamentari del Pd chiedereanno che vengano messi in agenda sia lo ius culturae sia lo ius soli.

La rissa nella maggioranza