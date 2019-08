Barbara d'Urso saluta l'estate: è pronta a tornare alle maratone in tv

Agosto è ormai agli sgoccioli e con la sua fine si porterà dietro le vacanze dei tanti volti noti, che si preparano al ritorno a lavoro. Tra pochi giorni le reti televisive riaccenderanno la normale programmazione invernale, pronte per affrontare nuove sfide. Tra quelli che si stanno preparando a tornare sul campo c'è Barbara d'Urso, la signora della televisione italiana che anche quest'anno sarà impegnata contemporaneamente su quattro diversi fronti.

Carmelita nazionale si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza. Uno stop dal lavoro che la d'Urso si è concessa dopo due anni ininterrotti di lavoro tra la televisione e il set della terza stagione della Dottoressa Giò, girata la scorsa estate. Quest'anno Barbara si è dedicata al riposo e ha viaggiato in Italia, prediligendo le mete del suo amato sud. Prima un weekend a Capri, poi qualche giorno di relax in Sicilia e negli ultimi giorni una breve parentesi in Calabria, terra d'origine di sua madre.

La maggior parte delle vacanze le ha trascorse nel suo buen ritiro toscano, lontana dalla mondanità e dal clamore da cui è circondata durante il resto dell'anno. Qualche aperitivo in spiaggia al tramonto, giochi in piscina, la preparazione delle conserve di frutta per l'inverno e tanto relax hanno scandito le sue ferie estive. Si è goduta l'affetto dei suoi figli e l'ha fatto come sempre “a fari spenti”, nel pieno rispetto della privacy dei due ragazzi. L'unica concessione è stata una foto con la sua mano tra le loro, uno scatto che racchiude l'essenza del loro rapporto. Hanno fatto clamore le foto di Barbara d'Urso in compagnia di Filippo Nardi. C'è chi ipotizza che il conte ex naufrago possa essere la nuova fiamma della conduttrice. Una circostanza smentita dai diretti interessati perché, come si può facilmente intuire dalle numerose immagini pubblicate dalla d'Urso, Nardi fa semplicemente parte di un gruppo di amici che ha condiviso le vacanze con Carmelita. Barbara è sempre molto attiva sui social network, dove oltre a continuare a combattere le sue battaglie contro l'omofobia e la violenza sulle donne, denunciando e continuando a tenere alta l'attenzione, non si risparmia qualche scatto sexy. Le foto in costume in cui mostra un décolleté a prova di gravità e un fisico da pin-up da far invidia alle colleghe più giovani fanno il pieno di like.

A breve la d'Urso dovrà salutare il suo mare e i suoi tramonti, dovrà abbandonare la vita bucolica per tornare nella movimentata Milano e iniziare la sua quotidiana “battaglia” televisiva, fatta di lunghe dirette e ritmi incalzanti. Da settembre, infatti, Barbara d'Urso tornerà al timone di Pomeriggio5 dal lunedì al venerdì per poi regalare ai suoi telespettatori il doppio appuntamento domenicale con Domenica Live nel pomeriggio e con Live – Non è la d'Urso in prima serata. In primavera, poi, nella già piena agenda della Wonder Woman della tv, si aggiungerà anche la conduzione del Grande Fratello 17. Un impegno certamente non per tutti, a cui si aggiungono le ore di danza classica che Barbara si concede ogni mattina, per aiutare il suo già fortunato DNA a sfoggiare un fisico da ragazzina