Cristian Imparato contro Mila Suarez: "Ho sgamato la tua falsità e vittimismo"

La faida tra i concorrenti eliminati dalla Casa del Grande Fratello 16 prosegue sui social e Mila Suarez risulta essere – ancora – la meno amata dai coinquilini.

Dopo l’ospitata a Domenica Live, la marocchina è stata aspramente criticata da parte dei presenti, che l’hanno accusata di avere un carattere difficile e di non riuscire ad integrarsi col gruppo, ma lei non ha accettato i suggerimenti degli ospiti di Barbara d’Urso e ha continuato a sostenere di essere stata bullizzata dagli altri ragazzi della Casa. L’attacco della Suarez è stato soprattutto nei confronti di Francesca De André, verso la quale ha ribadito la sua intenzione di procedere per vie legali. Intanto, terminata la diretta dal salotto di Canale 5, Cristian Imparato si è nuovamente scagliato contro Mila dopo essere stato più volte preso di mira dalla ex coinquilina.